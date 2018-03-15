15 Mart 2018 10:08

Oyuncu Fulya Zenginer’in acı günü

Oyuncu Fulya Zenginer’in acı günü
Oyuncu Fulya Zenginer'in yaklaşık bir haftadır yoğun bakımda tedavi gören annesi Gönül Zenginer'den acı haber geldi
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Sözcü - Gönül Zenginer, geçtiğimiz çarşamba günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yoğun bakımdaki tedavisi bir haftadır süren Gönül Zenginer daha önce akciğer kanserini atlatmıştı. Gönül Zenginer’in cenazesi Zeytinburnu Sahil Camii’nde kılınan namazın ardından, Eyüp Sultan’daki aile mezarlığına defnedildi. 

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