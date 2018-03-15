Berna Laçin ormanda kayboldu

Kampta tanıştığı bir Türkle birlikte çevreyi keşfetmek adına yakındaki bir ormanlık alanı keşfe çıkan Berna Laçin burada kayboldu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yaşadığı talihsizliği takipçilerine de aktaran Laçin şunları yazdı:

“Bugün başıma neler geldi bir bilseniz… Burada bir Türk kız arkadaş buldum kendime ve “Hadi dağda yürüyelim diyerek” arabayla bir dağın tepesine çıkıp, ormana daldık ve fakat kaybolduk! Ama ne kaybolmak öyle Belgrad Ormanı gibi değil burası ‘ormanın dibi’ bir de kar suları dere yatağı oluşturmuş mu! Bir de ağaçlar devrilmiş tüm patika yollar kapanmış mı! Biz de dedik vuralım kendimizi dikelmesine aşağı doğru. Ormanın içinde derelere mi girmedik, yanlış göle mi inmedik, gölün kenarından buzlu suların içinden mi dolanmadık… Dağın içinde düşe kalka 12 km. gitmişiz 3.5 saatte… En son doğru gölün kenarındaki yola indik kaldığımız yeri gördük ama adım atacak halimiz kalmamıştı. Oradaki evlerden birinde oturan bir kadın ki kendisi kesin bir melek, arabasıyla bizi getirdi.”