Hanife kazandığı parayı estetiğe yatırdı

Katıldığı bir izdivaç programında sergilediği kurgusal hareketleriyle bilinen, sık sık ağladığı için duygu sömürüsü yapmakla eleştirilen gelin adayı Hanife sonunda hayaline kavuştu. Skandal gelin adayı Hanife, sosyal medya hesabından yaptığı reklamlar sayesinde hatırı sayılır düzeyde maddi gelir etti. Hanife, kazandığı bu parayı ise kendini güzelleştirmek için estetiğe yatırdı.

DUDAKLARINA SİLİKON YAPTIRDI

Sık sık paylaşımlar yapan Hanife’nin değişimi takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Hanife’nin kendisine estetik yaptırdığı, dudaklarına silikon enjekte ettirdiği öğrenildi. Takipçileri, “Eski halinden eser yok” yorumları yaptı.