Kerimcan Durmaz'dan Afrin fotoğrafına yanıt

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden ünlü DJ Kerimcan Durmaz, Afrin'den bir Mehmetçik'in kendisine gönderdiği "Kerimcan Durmaz'a selam olsun" yazılı görseli paylaştı.

2,3 milyonun üzerinde takipçisi olan ünlü DJ Kerimcan Durmaz, sosyal medya hesabından Afrin'den kendisine gönderilen fotoğrafı paylaştı.

"KURBAN OLURUM SİZE"



Bir Mehmetçik'in gönderdiği "Kerimcan Durmaz'a selam olsun" yazılı görseli "Kurban olurum size, Allah güç kuvvet versin. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum" notuyla paylaşan Durmaz, kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.