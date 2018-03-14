Seda Sayan, Sıla'nın yeni aşkını açıkladı

Seda Sayan'ın SHOW TV'deki programında, Sıla'nın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Programın sunucularından Sinem Yıldız, ünlü şarkıcının, Okan Can Yantır ile birliktelik yaşadığını ifade etti.

SEDA SAYAN'DAN AÇIKLAMA

Seda Sayan da bugünkü programında dedikoduların doğru olduğunu belirtti. Sayan yaptığı açıklamada, "Yakın kaynaklarıma göre; Sıla, Ahmet Kural ile ilişkisine nokta koyduktan sonra Okan Can Yantır ile birliktelik yaşamaya başlamıştır. Bu ilişki doğru. İnşallah mutlu olurlar." dedi.

Sıla’nın, Okan Can Yantır’la yemekte baş başa buluştuğu fotoğraf ocak ayında sosyal medyaya düşmüştü. Ünlü şarkıcının menajeri Serkan Güney ise şunları söylemişti: Öyle bir şey yok. Kendisi Sıla Hanım'ın arkadaşıdır. Aynı zamanda fikir alışverişinde bulunduğumuz değerli bir işadamıdır.