Nişanlısı Jon Snow'u evden kovdu

Game of Thrones’ta Jon Snow’u canlandıran Kit Harington’un nişanlısı Rose Leslie, eski oyuncusu ve hayranı olduğu dizinin yeni sezon bölümlerini önceden öğrenmemek için nasıl bir taktik uyguladığını anlattı.

Game of Thrones dizisinde Jon Snow karakterini canlandıran Kit Harington ile dizi sayesinde tanışıp nişanlanan Rose Leslie, büyük bir hayranı olarak diziyi izlemeye devam ediyor.

Leslie, katıldığı bir televizyon programında, dizinin sekizinci ve final sezonuyla ilgili önceden hiçbir bilgi edinmek istemediğini, diziyi heyacan duyarak izlemek istediğini söyledi.

Leslie, Game of Thrones’un yeni sezon bölümleri hakkında önceden bilgi almamak için ne tür bir önlem aldığını anlattı.

Dünyaca ünlü fantastik dizinin önceki sezonlarında yabani Ygritte’e hayat veren Leslie, beş yıllık birliktelikten sonra nişanlandığı Kit Harington’la aynı evde yaşarken diziden ‘spoiler’ almamanın çok kadar zor olduğunu söyledi.

Şimdi ‘Good Fight’ dizisinde rol alan Leslie, hayranı olduğu Game of Thrones’un yeni bölümlerini önceden öğrenmemek için taktik olarak, senaryo gelince nişanlısı Harington’ı evden kovduğunu söyledi.

Seth Meyers’in programına katılan oyuncu, “Senaryo okurken ben de onun yüz ifadesini okuyabiliyorum. Neler olacağını gözlerinden anlamak istemiyorum, dolayısıyla onu paketleyip dışarı gönderiyorum” dedi.

Leslie, “Eğer kaskatı kesilirse anlıyorum ki dizide birisi ölecek” şeklinde konuştu.

Game of Thrones’ta Jon Snow karakterini canladıran Kit Harington ve yabani Ygritte’e hayat veren Rose Leslie, 2012-2014 yılları arasında yayınlanan bölümlerde iki sevgiliyi canlandırırken tanışmış ve ilişki yaşamaya başlamıştı. (NTV)