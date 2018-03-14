Genç model kendini astı!

Parti çıkışı erkek arkadaşıyla kavga eden genç manken evinde kendini astı.

Genç manken ve model önceki gün düzenlenen bir partiye katıldı. Partide düzenlenen fantezi kostüm yarışmasında birinci olan genç modelin parti çıkışı sevgilisiyle kavga ettiği ortaya çıktı. Sinirlerine hakim olamayan Harriet Penelope Henry, evinde kendisin asarak intihar etti.

EŞARBI İLE KENDİNİ ASTI

Genç kızın cesedi, Chichester’deki evinde bulundu. Erkek arkadaşı kendisinden en son sabaha karşı “Hoşcakal” mesajı aldığını ve aramaya çalışsa da genç kıza ulaşamadığını söyledi.