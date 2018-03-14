Sharapova'nın paylaşımı Ruslar'ı kızdırdı

Rus tenisçi Mario Sharapova'nın paylaştığı Amerikan bayraklı fotoğrafa Rus vatandaşlarından tepki geldi.

Doping cezası nedeniyle uzun süre kortlardan uzak kalan 30 yaşındaki sporcu, annesiyle beraber ABD’de ünlü ressam Jasper Johns’un sergisine gitti.

Bu sırada tabloları izlerken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan ünlü sporcuya Rus takipçilerinden tepki geldi.

ABD’de yaşayan Rus tenisçinin, ABD bayraklı bir fotoğraf paylaşması Rusya basınında da geniş yer bulurken “Neden ABD bayrağıyla fotoğraf çekildi?” manşetleri atıldı.

Konu hakkında açıklama yapan emenkli tenisçi Anna Chakvetadze, “Sharapova sanatı seviyor ve müzeleri geziyor. Jasper de ülkenin en önemli sanatçılarından. Sadece sanat sevgisi hepsi bu” dedi.