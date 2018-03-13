Seren Serengil Yaşar İpek ayrılığının perde arkası

Birliktelikleriyle magazin gündemine bomba gibi düşen Seren Serengil-Yaşar İpek çiftinin ayrılığıyla ilgili detaylar ortaya çıktı. Seren Serengil, canlı yayında ayrılık sebebini açıkladı

Seren Serengil ve Özay Bakır ikilisi evliliğe giden ilişkilerini ani bir kararla sonlandırmıştı. İlişkinin bitmesinden sonra zor günler atlatan Seren Serengil'in yanında Yaşar İpek olmuştu.

Yaşar İpek'le aşk yaşamaya başlayan Seren Serengil, geçen günlerde bu ilişkiyi de noktaladı.

Menajer Özgür Aras'ın iddiasına göre Yaşar İpek, Seren Serengil'in eski sevgilisi Özay Bakır'ın ailesiyle görüşmesinden rahatsız olduğu için ilişkiyi bitirmişti.

AYRILIĞIN PERDE ARKASINI CANLI YAYINDA ANLATTI

Seren Serengil bu iddialara yorumculuğunu yaptığı Duymayan Kalmasın programında yanıt verdi.

Seren Serengil, "Ben eski sevgililerimle ve aileleriyle görüşürüm. Kimseyle düşman değilim, zor günlerinde yanlarında olurum. Özay'ın anneannesi vefat etmişti ve ben de görüşmek durumunda kaldım. Yaşar bu durumdan rahatsız oldu. Fikir anlaşmazlıkları yüzünden ayrıldık." dedi.

Bu durumun Özgür Aras'ın ortaya atmasıyla ilgili ise, "Özgür ilk önce kendi sanatçılarının mesajlarına baksın, bana değil…" diyerek tepkisini gösterdi.

SEREN SERENGİL İLE ÖZAY BAKIR NEDEN AYRILMIŞTI?

Seren Serengil, Mart 2017'de flört etmeye başladığı Özay Bakır'dan Aralık'ta ayrılmıştı. Ayrılık sonrası birçok internet sitesinde Özay Bakır’ın eşcinsel olduğu ve bu yüzden ikilinin ayrıldığı yönünde haberler çıkmıştı. Seren Serengil çıkan bu haberlere adeta ateş püskürmüştü.