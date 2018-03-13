Survivor'da 4 yeni yarışmacı sürprizi

Survivor 2018'de All Star ve Gönüllüler takımına katılacak olan dört yeni yarışmacı belli oldu.

Acun Ilıcalı'nın kendi Instagram hesabından yarışmacıların isimlerini açıkladı. Geçtiğimiz senelerde Survivor'da yarışan Elif Şadoğlu ve Yiğit Dikmen All Star takımına, yeni yarışmacılar Mustafa Kemal Kurt ve Batuhan Buğra Eruygun ise Gönüllüler takımına katıldı.

Survivor 2018'de yarışmaya 4 yarışmacı birden katıldı. Survior 2018'de sakatlığı nedeniyle son olarak Melih ayrılmak zorunda kalmıştı. Acun Ilıcalı, kendi Instagram hesabından 4 kişinin de ismini açıkladı. Ilıcalı "All Star ve Gönüllüler takımına katılan yeni yarışmacılarımıza başarılar diliyorum." dedi.

Survivor 2018'in yeni yarışmacıları ise Elif Şadoğlu, Yiğit Dikmen, Mustafa Kemal Kurt ve Batuhan Buğra Eruygun oldu.

ELİF ŞADOĞLU KİMDİR?

Survivor Elif Şadoğlu 1992 doğumludur. Ataşehir'deki bir spor merkezinde Fitness Eğitmenliği yapmaktadır. Elif Şadoğlu, 2014 TVG ve Fitness şampiyonasında Avrupa Vücut Geliştirme Fitness şampiyonu oldu. Survivor 2017'de Gönüllüler takımında yarışan Elif Şadoğlu 21. haftada adaya veda etmişti.

YİĞİT DİKMEN KİMDİR?

Yiğit Dikmen kimdir, Yiğit Dikmen, 1987 yılında İstanbul‘da doğmuştur. Uzun yıllar amatör kümede futbol oynayan Yiğit Dikmen, 2011 yılından beri de “Crossfit” ile uğraşmaktadır. Türkiye’nin ilk Crossfit’cilerinden olup yakın zamanda antrenörlük yapmaya başlayacaktır.

Haliç Üniversitesinde konservatuar öğrencisi olan kardeşi Yağızkan Dikmen, “Güzel Günler Göreceğiz” sinema filminde ve “Ağır Roman Yeni Dünya”ile “Cinayet” dizisinde oynamıştır. 2014 yılının Mart ayında başlayan, Acun Ilıcalı‘nın hazırlayıp sunduğu Survivor yarışmasında Yiğit Dikmen de “gönüllüler” takımında yarışmıştı.

MUSTAFA KEMAL KURT KİMDİR?

Mustafa Kemal Kurt Crossfit L1 Antrenörüdür. Mustafa Kemal Kurt aynı zamanda rugby oyuncusudur. Bulgaristan Avrupa Rugby Şampiyonası katılmıştır.

BATUHAN BUĞRA ERUYGUN KİMDİR?

1991 yılında dünyaya gelen Batuhan Buğra Eruygun Türk Atlet’tir. Engelli koşularda yarışmakta, Fenerbahçe Spor Kulübünün lisanslı Milli Atlet sporcudusudur.

2013 yılında 7.98’lik süre ile 60 metre engelli Türkiye Salon rekorunun sahibidir. 60 metre engeli 8 saniyenin altında koşan ilk milli atlet olarak rekorlar kitabına ismini yazdıran isimdir. Yine aynı sene Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından doping kullandığı gerekçesi ile iki sene men edilmiştir.

2015 yılında Testis kanseri teşhisi konulan Milli Atlet uzun bir tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşmuş ve spor yaşantısına kaldığı yerden devam etmiştir. Günümüzde en son Survivor yarışmasına katılacak isimler arasında gösterilen Batuhan Buğra Eruygun İstanbul doğumludur. Boğa burcudur.