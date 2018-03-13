Vatanım Sensin’de filizlenen aşkın ilk fotoğrafı

Dizide üvey abi-kardeşi canlandıran ve rolleri gereği yapımcıyla yaptıkları anlaşmadan dolayı aşklarını 1.5 yıl saklamak zorunda kalan Kubilay Aka ve Miray Daner, ilk kez görüntülendi.

Dizi setinde başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Kubilay Aka ve Miray Daner, ilk kez Cihangir'de objektiflere takıldı. Geçtiğimiz sezon dizide üvey abi-kardeşi oynayan ikili, rolün inandırıcılığı kaybolmasın diye yapımcı tarafından gelen yasakla, beraberliklerini saklamak zorunda kalmıştı.

FLAŞLAR PATLAYINCA ELİNİ ÇEKTİ

Kısa bir süre önce diziden ayrılarak ‘Çukur' dizisine Celasun karakteriyle dahil olan Aka, sevgilisi Daner’le birlikte Rose Marine adlı mekanda baş başa yemek yedi. Çıkışta sevgilisine sarılmış bir şekilde görüntülenen Kubilay Aka, flaşların patlamasıyla elini çekmek zorunda kaldı. Muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakan Aka, “Yeterince çektiniz. Bırakırsanız aracımıza binip, evimize gideceğiz” dedi.