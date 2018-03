Survivor'a duygusal veda: Ben sevdim, o beni sevmedi

Survivor 2018'de All Star ilk kez dokunulmazlık oyununu kaybetti. Eleme adayları olarak Damla Can, Murat Ceylan ve Nihat Doğan çıktı. SMS sonucu elenen isim belli oldu. Üç aday ada konseyi öncesinde neler söyledi? İşte Survivor son bölümde elenen isim...

Acun Ilıcalı: Birazdan bir kişi All Star takımından veda edecek. Birinci adaya Nihat Doğan bireysel dokunulmazlığın sahibi Turabi Damla’yı söyledi, performans birincisi Sema Murat’ı söyledi.

Murat: Hislerimle çok hareket ederim. Son günüm gibi yaşamaya çalıştım ancak negatif bir şey hissetmiyorum. Bitmemiş bir misyonum var. Beni seven ve destekleyenlere burada kalmayı hak ettiğimi göstermeye çalışacağım. Pozitifim inşallah kalırım.

Damla: Açıkçası tahminde bulunamıyorum. İçimizden ki mgider diye baktığımda çok güçlüyüz. Dünden beri tabii kötüyüm rüyalarıma girdi. Bu anı erken yaşadığımızı düşünüyorum. Keşke dokunulmazlığı kaybetmeseydik. Dünden beri rüya görüyorum psikolojim bozuldu hayırlısı tabiki. Artık söylenecek bir şey yok.

Nihat: Adada pek bir şey yapmadık. Eleme konseyi olduğu için bir sakinlik vardı. Şunu söylemek isterim. George Orwell’ın Hayvan Çiftliği kitabında hayvanlar darbe yapıp yönetime el koyuyorlar anayasa yapıyorlar ilkeleri kardeşlik oluyor. Sonra bakıyorlar domuzlar hep uyuyor. Hayvanlar itiraz ediyor siz hep uyuyorsunuz onlar da diyor anayasa var. Bakıyorlar bu domuzlar hep yatıyor. Hani biz kardeşlik ilkesi ile yapmadık mı darbeyi? Anayasayı değiştirmişler Bütün hayvanlar kardeştir ama bazıları daha da kardeştir. Biz de şimdiye kadar ilkemiz kardeşlikti bir devrim yapalım ayrıştırmayalım dedik. Maalesef bütün yarışmacılar kardeş ama bazıları daha kardeş. Ama kalırsam ayak direyeceğim. Yoluma devam etmek istiyorum.

Nagihan: Bir sene önce Panoramaya katıldığımda şansım olursa Gönüllüler’e katılmak isterim demiştim. All Star’da bana karşı ön yargı vardı. Elimden geleni yapmaya çalıştım. Oyunun sevinci ile geri plana attım. Konuşunca adada sorun çıkaran kadın durumuna düştüm. Ama son zamanlarda artık tadım tuzum kaçtı. Survivoru yaşayamaz oldum. O kadar çok oyun varki geri planda kalmak istemiyorum. Survivor’da iz bırakmış bir kadın olarak ne kadar geride kalmam doğru olur. Burada her şeyi paylaşabiliyorum. Ben orada paylaşamıyordum. Olması gereken buydu. Beni el üstünde tutuyorlar. Oyun sırasında benim takım arkadaşlarımı kenara çekip başta Ümit Karan olmak üzere. Adı kaptan ama kaptanlığı yerine getiremiyor. Takımımıza nifak tohumları atıyorlar. Gelip o çok tehlikelidir aman dikkat edin diye takımıma kötülemeye çalışıyorlar. Bana diyorlar All Star takımı kendini bu kadar mı düştü! Bana yapılan hakaretler beni çok üzüyor. All Star takımına kırgın değilim. Turabi, Adem zaten dışarda da görüştüğüm arkadaşlarım. Tek hedefleri ben olmuşum. Üzülüyorum. En son oyunda Alp Bey bana söz hakkı verince Gönüllüler takımı ile ilk oyunum deyince homurdanmalar konuşmamın üzerine konuşmalar beni çok rahatsız ediyor. Bunlar All Star’a hiç yakışmıyor bunu yapan kaptan. Kaptana hiç yakışmıyor. Kaptan dediğin görevini yerine getirir.

Ümit: Sen bu yüzden takımdan dışlandın! Sus ben konuşuyorum sus! 10 tane hindistan cevizi kırıp yiyorsun. Önce bencilliği bırak. Benim giydiği formaları rüyanda beni ilgilendirmez. Hayatın yalan olmuş, bencillik olmuş. Benle muhatap olmasın.

Sema: Survivora kimseyi mutlu etmeye gelmedik. Biz kaptanın tecrübesine güveniyoruz. O ne derse yapınca kazandık. Bizimle ilgili bu saatten sonra konuşulmazda çok seviniriz. Nagihan artık Gönüllüdür All Star ile ilgili kalmamıştır.

Acun: Performans birincilerini açıklayalım. Ödül güzel bir çay ve beşer tane kurabiye. Haftanın en iyi performansı erkeklerde; Ramazan, Adem, kadınlarda; Sema, Nagihan. All Star takımına iki isim gelecek. İki isim de Gönüllüler’e gelecek.

All Star takımına veda eden isim: Nihat Doğan

Nihat: Survivor’u çok seviyorum. Herkesin tatması gereken bir duygu. Ben Survivoru sevdim o beni sevmedi.