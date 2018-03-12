Serenay Sarıkaya’yı ağlatan iltifat

Serenay Sarıkaya, ‘Fi’ dizisinin yönetmeni Mert Baykal’ın “Serenay hem oyuncu hem dansçı olarak çok iyiydi.

Serenay Sarıkaya, ‘Fi’ dizisinin yönetmeni Mert Baykal’ın “Serenay hem oyuncu hem dansçı olarak çok iyiydi. Her babayiğidin harcı değildir. Serenay’a ayrıca bir alkış ve teşekkür benden” sözleri karşısında çok duygulandı. Gözleri dolan oyuncu, “Ama ben şimdi ağlarım” diye karşılık verdi.