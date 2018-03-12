12 Mart 2018 19:45

Tuba Ünsal-Mirgün Cabas çifti son noktayı koydu

Tuba Ünsal-Mirgün Cabas çifti son noktayı koydu
Oyuncu Tuba Ünsal ile gazeteci Mirgün Cabas çiftinden beklenmedik bir haber geldi.
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Star Tv’de yayınlanan Duymayan Kalmasın adlı magazin programının haberine göre; Tuba Ünsal-Mirgün Cabas çiftinden kötü haber geldi. Ünsal ve Cabas'ın boşanma sürecine girdiği öne sürüldü. Mirgün Cabas'ın Cihangir'de ayrı eve çıktığı öğrenildi. Çift, 5 yıl önce Berlin'de dünya evine girmişti.

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