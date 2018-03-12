Kate Middleton'ın parmaklarının sırrı çözüldü!

Cambridge Düşesi Kate Middleton, geçtiğimiz haftalarda Oxford'da bir okulu ziyaret etti. Daily Mail'in haberine göre giyim zevkiyle her daim konuşulan Kate Middleton, beyaz paltosu ve siyah çantasıyla yine çok şık görünüyordu. Ancak minik el çantasını tutan Kate'in işaret ve yüzük parmağının neredeyse aynı boyda olduğu gözlerden kaçmadı.

Parmak uzunluğunun spor yeteneği hatta bazı hastalıklarla ilişkili olabileceği bilim dünyasında konuşuluyor. Peki Kate Middleton'ın parmakları, kendisi hakkında ne gibi ipuçları veriyor?

Swansea Üniversitesi'nden Gelişim Biyologu Profesör John Manning, Middleton'un parmak uzunluğunun anne rahmindeyken yüksek öströjene maruz kalması sonucu aynı boylarda olduğunu belirtiyor. Manning, bu parmakların uzunluğunun hamilelik döneminin ilk 3 aylık döneminin sonuna doğru belirlendiğini ve annenin hormon düzeylerine bağlı olduğunu söylüyor.

İNATLAŞMA EĞİLİMİ VAR!

Kanada'da McGill Üniversitesi'ndeki bilim insanlarına göre, aynı uzunlukta parmaklara sahip olan kişilerin karşı cinsle inatlaşma ve kavgacı olma eğilimde olduklarını ortaya koydu.

Avuç içleri Kate Middleton gibi dışarı dönük olan olanların sessiz, rafine, akıllı, hassas ve açık sözlü olduğu kaydedildi.

Manning, Cambridge Düşesi gibi dikdörtgen avuca sahip olanların, iddialı, yol gösterici ve kariyerleriyle son derece ilgili olduğunu belirtti. Bilim insanına göre dikdörtgen avuçlu kişilerin üretmeyi sevdiği ve ilişkilerinde giden yanlış bir şeyler olduğunda kendi kabuğuna çekilmeyi tercih ettiği de eklendi.