Ünlü modacı hayatını kaybetti

Fransız modacı Hubert de Givenchy, 91 yaşında hayatını kaybetti.

Audrey Hepburn ve Jackie Kennedy gibi isimleri giydiren ünlü Fransız modacı Hubert de Givenchy, 91 yaşında hayatını kaybetti.

Hubert Givenchy'nin partneri Phillippe Venet, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada "Büyük bir üzüntüyle Hubert Taffin de Givenchy'nin öldüğünü duyuyuyoruz" dedi.

Givenchy özellikle "Tiffany'de Kahvaltı" filminde oyuncu Audrey Hepburn'ün giydiği siyah elbisenin tasarımcısı olarak ün kazanmıştı.

Hepburn daha sonra "Role uygun görünmenin faydası büyüktü. Givenchy'nin sade giysileri rolü hissetmemi sağladı" demişti.

Hepburn ile 40 yıllık dostlukları Givenchy'nin moda, sinema ve tarihte yerini sağlamlaştırdı.