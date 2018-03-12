Aslıhan Doğan evlendikten hemen sonra...

Başakşehirsporlu futbolcu Arda Turan dün akşam Çubuklu'daki evinde 2.5 yıllık sevgilisi Aslıhan Doğan ile aile arasında yapılan sade bir törenle evlendi.

Arda Turan'ın nikâh şahitliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan üstlendi. Aslıhan Doğan, imzayı atar atmaz da yeni bir Instagram hesabı açıp soyadını değiştirdi.

Arda Turan dün akşam Aslıhan Doğan ile Beykoz Çubuklu'daki Vadi Konakları'nda yapılan sade bir nikah töreni ile dünyaevine girdi. Arda Turan'ın dün akşam saatlerindeki nikah törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, nikahın yapıldığı Çubuklu'daki konaklara sivil plakalı araçlarla giriş yaptı.

MUSTAFA CECELİ VE SELİN İMER KONUKLAR ARASINDA

Aile arasında yapılan törenin ünlü konukları arasında şarkıcı Mustafa Ceceli-Selin İmer de vardı.

Çiftin şahitliğini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yapacağı için site saatler öncesinden özel güvelik ekipleri ve sivil polisler tarafından didik didik arandı. Düğün pastası da erkenden siteye getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan nikaha eşi Emine Erdoğan ile birlikte katıldı.

ARDA TURAN: TEŞEKKÜR EDERİZ

Nikah sonrasında Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşan Arda Turan, "Bizim için dua eden ve tebrik eden herkese çok teşekkür ederiz..." notunu düştü.



İLK İŞİ SOYADINI DEĞİŞTİRMEK OLDU

Aslıhan Doğan nikahtan sonra ilk işi yeni bir sosyal medya hesabı açmak oldu. Soyadı kısmını değiştiren ünlü isim yeni hesabına 'Aslıhan Doğan Turan' yazdı. Aslıhan'ın bu hamlesi sosyal medya kullanıcıların gözünden kaçmadı.