Ali Sunal: Neden Cüneyt Arkın'la evlenmedin anne?

Oyuncu Ali Sunal, verdiği bir röportajda babası Kemal Sunal'la ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Konservatuara gitmeme sebebi olarak şaşırtıcı bir yanıt veren Ali Sunal, 23 Mart'ta Avukat Nazlı Kurbanzade ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

Posta’ya röportaj veren Sunal, babası Kemal Sunal’la ilgili şaşırtıcı açıklamalarda ve itiraflarda bulundu. İşte röportajın ilgili kısımları…

Neden konservatuara gitmediniz?

O biraz arkadaş yönlendirmesi, biraz da Kemal Sunal'ın oğlu olarak oraya girdiğimde nelerle karşılaşırım, nasıl tavır alırlar endişesinin sonucuydu.

Kemal Sunal'ın oğlu olmanın avantajları kadar dezavantajları da var mıydı?

Tabii ki. Çocukken anneme, “Neden Cüneyt Arkın'la evlenmedin” demişim mesela. Vurdulu kırdılı filmlerinden dolayı onu daha güçlü bir motif gibi görmüşüm. Babamın insanları güldürerek ne kadar kutsal ve değerli bir şey yaptığının idrakına vardığımdan beri ne kadar şanslı bir adam olduğumu biliyorum.