Sıla Ahmet Kural'ı aradı

Posta'da yer alan habere göre şarkıcı geçenlerde İstanbul'un Anadolu yakasındaki gözlerden uzak bir sinema salonunda filme gitmiş. Çok da beğenmiş. Hatta Ahmet Kural'ı arayıp tebrik de etmiş.

BEYAZ'DAN AHMET KURAL'A SILA GÖNDERMESİ

Beyaz Show'a konuk olan Ahmet Kural'a Beyaz'ın yaptığı Sıla göndermesi olay oldu. Şarkıcı Sıla'yla aşk yaşadıktan sonra ayrılan Ahmet Kural, Beyaz'ın Sıla göndermesini duyunca bir an dondu kaldı.

Sohbet sırasında, Beyaz 'Gurbette sıla hasreti zor tabi' diyerek Ahmet Kural'a baktı. Sıla'yla ayrılıkları magazin gündemini sarsan Ahmet Kural ise, bu gönderme karşısında şaşırdı. Ancak durumu kısa sürede toparlayan Ahmet Kural, Çalgı Çengi filminde seslendirdikleri Sie Liegt In Meinen Armen şarkısını söylemeye başladı.