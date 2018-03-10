Oscar'lı İngiliz oyuncu Colin Firth aldatıldı

The Times isimli gazetenin haberine göre, 2015 yılında çiftin evliliğinin krize girdiği bir dönemde Livia Giuggioli arkadaşı gazeteci Marco Brancaccia ile ilişki yaşadığı ancak daha sonra pişman olarak Colin Firth’e döndüğü belirtildi.

İLİŞKİYİ ANLATAN MESAJ ATMIŞ

Marco Brancaccia’nın sözlerine de yer veren The Times, İtalyan gazetecinin Livia Giuccioli’yi taciz etmediğini sadece büyük bir hata yaparak Colin Firth’e ilişkiyi anlatan bir mesaj attığını ve çok öfkelenen kadının polise şikayette bulunduğunu yansıttı.Brancaccia, ayrıca Livia Giuggioli’nin kendisine bir çok aşk mesajı göndermenin dışında birde hatıra defterini verdiğini söyledi.