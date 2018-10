Aleyna Tiki: Anlatsam ülke karışır

Şarkıcı Aleyna Tilki bazen ilginç çıkışlarla gündeme geliyor. Bu sözleri de tam da öyle...

Sosyal medya hesabından bir durum paylaşan Tilki, "Rüyalarımı anlatsam, ülke karışır. Hiç gerek yok. Hatta ‘insanlık’ bile karışabilir..." dedi.

Takipçileri Aleyna'nın bu sözleri sonrası şu yorumları yaptı:

-Ne rüyaymış be!

- Ülkede savaş çıktıda peluş ayınla savaşmı kazandın?

- Hoca tahtaya kaldırdığında hiçbir şey bilmediğimi anlayınca ben...

- Eğer ki kliplerindeki gibiyse yapma bize bunu.

- Aleyna Hanım bu aralar kafanız biraz karışık galiba olabilir ama insanlık hali.

MUHTEŞEM PERFORMANS

Öte yandan Aleyna Tilki'nin, “Show Must Go On” performansına takipçileri hayran kaldı. Aleyna," Hasta, grip, jetlag ama her şeye rağmen yarınki konsere hazırım. Yarın Show Must Go On’u sesimden duymaya hazır olun" dedi.