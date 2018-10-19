Irmak Ünal, "Yeni bir projeniz var mı?" sorusuna, "Hiçbir proje yok. Kafa dinliyorum. Çocuklarımla ilgileniyorum" dedi.
19 Ekim 2018 21:50
Irmak Ünal: Kafa dinliyorum
Oyuncu Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal, önceki gün Nişantaşı City's AVM'de objektiflere takıldı.
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