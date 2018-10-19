Özcan Deniz'in eşinden aşk dolu paylaşım!

Geçtiğimiz aylarda oğulları Kuzey’i kucağına alan Özcan Deniz ve Feyza Aktan çiftinden aşk dolu bir paylaşım geldi.

Özcan Deniz, 7.5 aylık hamile sevgilisi Feyza Aktan ile ‘8 Mart Kadınlar Günü’nde evlenmişti. Geçtiğimiz aylarda Oğulları Kuzey’i koçağına alan mutlu çiftten aşk dolu bir paylaşım geldi. Feyza Deniz, 7 ay sonra eşi Özcan Deniz ile fotoğrafını sosyal medya hesabından kalp emojisiyle yayınladı.

Özcan Deniz, 7.5 aylık hamile sevgilisi Feyza Aktan ile ‘8 Mart Kadınlar Günü’nde villasında evlenmişti.

Çiftin nisan ayında ‘Kuzey’ adını verdikleri bir erkek bebeği olmuştu. Feyza Deniz, 4 aylık olan oğlunun fotoğrafını "Kuzey'im" notu ile Instagram'da paylaşmıştı.

Ünlü çiftten bu kez aşk dolu bir paylaşım geldi. Feyza Deniz, 7 ay sonra eşi Özcan Deniz ile birlikte çekildiği bu fotoğrafı kalp emojisiyle paylaştı.

Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa çok sayıda da yorum yapıldı.