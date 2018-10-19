Rihanna’dan milyon dolarlık isyan

Barbadoslu ünlü şarkıcı Rihanna, ABD'nin en çok konuşulan organizasyonu Super Bowl'daki devre arası şovunda sahne almayı reddetti.

Amerikan Futbolu Ligi’nin (NFL) final müsabakası Super Bowl’daki devre arası organizasyonu, ABD’de her yıl en çok konuşulan olaylar arasında.

Televizyon yayınlarıyla 110 milyondan fazla kişinin takip ettiği müsabaka sırasında reklamları yayınlamak için milyarlarca dolar akıtılırken, devre arasında konser veren şarkıcı da en az maç kadar gecenin yıldızı oluyor.

Superbowl’un 2019’daki finali için ünlü şarkıcı Rihanna’ya teklif götürüldüğü ancak Barbadoslu yıldızın bunu reddettiği belirtiliyor. Milyon dolarlık bir teklifi geri çeviren Rihanna’nın buna gerekçe olarak ise Colin Kaepernick’e destek vermesi gösterildi.

ABD’de polislerin silahsız siyahi vatandaşları öldürme furyasını protesto için 2016 sezonunda NFL maçları öncesi milli marş çalınırken diz çöken Colin Kaepernick, ABD Başkanı Donald Trump tarafından hedef gösterilmesi ve takımların buna biat etmesi sonucu işsiz kalmıştı.

Konuyla ilgili Us Weekly dergisine konuşan bir kaynak, “Rihanna’ya teklif götürdüler, ama o diz çökme tartışmasından ötürü reddetti, çünkü NFL’nin tutumunu onaylamıyor. Bu duruma isyan ediyor” dedi.