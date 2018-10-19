19 Ekim 2018 14:36

Justin Bieber: Evet evlendik

Justin Bieber: Evet evlendik
Şarkıcı Justin Bieber, model sevgilisi Hailey Baldwin'le birlikte kahvaltıya gittikleri yerde hayranlarının ısrarlı soruları üzerine evlendiklerini itiraf etti.
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ABD'nin Los Angeles kentinde kahvaltıya giden Justin Bieber ve Hailey Baldwin, hayranlarının ısrarlı evlilik sorularıyla karşılaştı.

Daha önce iddiaları sosyal medya hesabından yalanlayan çiftten Justin Bieber, resmi olarak evlenip evlenmedikleri yönündeki ısrarlı sorulara dayanamayarak 'Evet' yanıtı verdi.

Hayranlarıyla sohbet eden Bieber, Hailey Baldwin'le inişler ve çıkışlar yaşadıklarını söyledi. Kanadalı şarkıcı ayrıca, Hailey Baldwin'in her zaman kendisine destek olan bir melek olduğunu da vurguladı.

İddiaya göre; 21 yaşındaki güzel model bu konuşmalar sırasında sohbete hiç bir şekilde dahil olmadı.

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