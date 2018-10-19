Cem Yılmaz'ın yeni gösterisinin ücreti belli oldu

Geçen yıllardaki tek kişilik gösterileriyle yoğun ilgi gören Cem Yılmaz, Mart 2019’da sunacağı yeni gösterisinin detayları belirlenmeye başladı. Afişi yayınlanan gösterinin bilet fiyatları yaklaşık 372 lira-1000 lira arasında değişiyor.

Cem Yılmaz'ın merakla beklenen tek kişilik gösterisine 'CMYLZ Diamond Elite Platinum Plus' adını verdi.

Yılmaz yeni şovunu önceki gün Twitter'da "Gösteri hazırlıyorum. İsmi duyan 'Pahalı mı?' diyor. Zaten konumuz da bu. Mart 2019" mesajıyla duyurmuştu.

Prömiyeri İngiltere'deki 5 bin kişilik Eventim Apollo London'da beğeniye sunulacak şovun biletlerinden yalnızca yüzde 2'lik kısım kaldı.