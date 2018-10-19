Serenay Sarıkaya sosyal medyada alay konusu oldu

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya marka yüzü olduğu Mavi Jeans için ‘Serenay’ adını verdiği bir koleksiyon hazırladı. Geçtiğimiz gün ise tasarımlarını tanıtmak için özel bir davete ev sahipliği yaptı. Geceye sosyete, sanat ve magazin dünyasından adeta ünlüler akın etti.

Sarıkaya, lansman sonrası basının karşısına çıktı. Poz verirken karnını içine çekmesi ve çekim bittikten sonra bırakması ise sosyal medyaya konu oldu. Kimi “Göbeği yokken Serenay bile göbeğini içine çekiyorsa biz ne yapalım?” derken, bazıları ise “Olmayan göbeği içine çekti, göbek içine kaçtı” dedi.