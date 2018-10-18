Bade İşçil: Poz vermeyi sevmiyor

'Ufak Tefek Cinayetler' dizisinin 'Pelin'i Bade İşçil, Malkoç Sualp ile evliliğinden olan oğlu Azur'la beraber İstinyePark'da objektiflere yansıdı.

Alışveriş merkezinde bulunan Saray Muhallebicisi'nde öğle yemeği yiyen Bade İşçil ile oğlu, daha sonra oyuncak ve çocuk giyim mağazalarından alışveriş yaptı.

Güzel oyuncu, gazetecilerin poz isteğini kırmadı. Azur'un utangaç tavırları ise gözlerden kaçmadı.

Bade İşçil, fotoğrafta Azur'un yüzünün tam gözükmediğini söyleyip tekrar çekmek isteyen gazetecilere "Öyle daha iyi boş verin, poz vermeyi pek sevmiyor. Ben de medyada çok yer almasından yana değilim zaten teşekkürler" diyerek kibarca reddetti.

Daha sonra çocuk eğlence merkezine inen anne-oğul, doyasıya bir gün geçirdi.