Nusret doğduğu evi paylaştı

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla ünü Türkiye sınırlarını aşan Nusret Gökçe, Erzurum'a gidip doğduğu toprakları ziyaret etti.

"BURASI BENİM DOĞDUĞUM EV"

Doğduğu evi sosyal medya hesabından paylaşan Gökçe, paylaşımının altına, "Benim motivasyonum. Burası benim doğduğum ev" notunu düştü. Gökçe'nin paylaşımına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

Beş çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen Gökçe, yaşadığı zorlukları şu sözlerle anlatmıştı:

"1994-1995 yaş 13 ilkokuldan mezun olduktan sonra maddi imkânsızlıklardan dolayı okul hayatımı bitirip kasap çırağı olarak işe başladım. Her gün 18-20 saat çalışıp, babadan 1 TL istemedim istesem de yoktu.

"BU HEPİMİZİN BAŞARISI"

2009-2010 sadece 12 masa 10 çalışan, sene 2017 - 12 restoran 1000 çalışan... Ve karşınızda bir dünya markası. Hepimizin markası, hepimizin başarısı."

Şimdilerde dünyanın dört bir yanında restoranları bulunan Gökçe, New York'ta açtığı dükkâna 800 metre uzaklıktaki 1+1 süitine geceliği 3 bin TL ödediği haberleriyle gündeme gelmişti.