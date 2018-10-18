Didem Soydan'dan takipçisine sürpriz hediye

Manken Didem Soydan, kendisinden kullandığı telefonunu isteyen bir takipçisine yeni telefon hediye edecek.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sık sık söz ettiren Didem Soydan, bir takipçisine yaptığı jestle büyük beğeni topladı.

Didem Soydan, "Bir rica eski telefonunuzu bana hediye eder misiniz? Öğrenciyim ve ihtiyacım var" diyen takipçisine, "Niye eskiyi size vereyim? Yepyeni olanı hakkınız. Güzel güzel okuyun okulu. Sizler gibi okuyan, harika kadınlara ihtiyacımız var. Bana DM'den adresinizi ve bilgilerinizi atar mısınız?" diyerek karşılık verdi.

Didem Soydan'ın bu hareketi hayranlarından büyük alkış topladı.