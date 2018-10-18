Bir bornozlu paylaşım da Yılmaz Morgül'den

Ünlü isimlerin ardı ardına bornozlu paylaşımlar yapmasının ardından benzer bir paylaşım da şarkıcı Yılmaz Morgül'den geldi.

Özge Ulusoy ve Serenay Sarıkaya gibi isimlerin birbiri ardına paylaştığı bornozlu fotoğrafların ardından günün ilerleyen saatlerinde bir paylaşım da Türk sanat müziği yorumcusu Yılmaz Morgül’den geldi.

Üzerinde bornozla görüldüğü çok sayıda fotoğrafını paylaşan Morgül, cesur kareleriyle dikkat çekti.

Bornozlu fotoğraflarıyla olay yaratan Morgül, bu kareleri ablası Şükran Balık’ın bir SPA’da çektiğini ve paylaşmaktaki amacının hijyen ve temizlik odaklı olduğunu söyleyerek adeta bir kamu spotu göndermesinde bulundu.