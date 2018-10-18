18 Ekim 2018 12:28

Yasemin Allen'dan tarihi selfie

Yasemin Allen'dan tarihi selfie
Oyuncu Yasemin Allen, ABD-İngiltere ortak yapımı dizisinin Malezya'daki çekimlerinden bulduğu ilk fırsatta soluğu İngiltere'de aldı.
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Dyrham Park'ta gezintiye çıkan 29 yaşındaki Yasemin Allen, tarihi parkta selfie yaptı.

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