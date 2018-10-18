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18 Ekim 2018 12:28
Yasemin Allen'dan tarihi selfie
Oyuncu Yasemin Allen, ABD-İngiltere ortak yapımı dizisinin Malezya'daki çekimlerinden bulduğu ilk fırsatta soluğu İngiltere'de aldı.
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Dyrham Park'ta gezintiye çıkan 29 yaşındaki
Yasemin Allen
, tarihi parkta selfie yaptı.
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