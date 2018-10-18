Feride Y., iddiaya göre, 13 Ekim Cumartesi günü Mersin Köprüsü'ne gelerek, kendisini Göksu Nehri'ne bıraktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen su altı polisi, Sahil Güvenlik dalgıçları ve AFAD ekipleri, Feride Y.'yi arama çalışması başlattı. İlk ve 2'nci gün köprü çevresinde arama yapan ekipler, diğer günlerde ise çalışmaları Gabuşin Çayı'nın nehirle birleştiği noktada sürdürdü. Arama çalışmaları, son olarak Göksu'nun denize döküldüğü Sökün mevkisine kaydırıldı. Feride Y.'yi arama çalışmalarında 6'ncı güne girilirken, henüz genç kızın izine rastlanılmadı.
18 Ekim 2018 09:39
Feride, 6 gündür aranıyor
MERSİN'in Silifke ilçesinde, Göksu Nehri'ne atladığı öne sürülen Feride Y.'yi (25) arama çalışmaları, 6'ncı günde Sökün mevkisinde yoğunlaştırılırken, şu ana kadar ize rastlanılmadı.
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