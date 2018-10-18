Zuhal Topal'dan Acun Ilıcalı'ya format yanıtı

Medya Tava TV8'in patronu Acun Ilıcalı, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, FOX'ta yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada programının TV8'deki Yemekteyiz programından kopya olduğu söylemişti. Ilıcalı, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları yazdı:

"Üzülerek söylemek isterim ki, Fox TV’de yayınlanan Zuhal Topal’la Sofrada, Yemekteyiz’in açıkça taklididir. Dünyanın en büyük format şirketlerinden ITV de ülkemizde yaşanan bu olaya anlam veremeyerek, bu emek ve fikir hırsızlığına dava açmaya hazırlanıyor.

Fox Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner’in bu yanlışlığa acil son vermesini bekliyoruz. Formatçıların emeğinin karşılığını ödeyen yapımcı ve kanalları da bu haksızlığa karşı duyarlı olmaya davet ediyoruz."

Zuhal Topal'dan Acun Ilıcalı'ya yanıt

Acun Ilıcalı'nın ardından Zuhal Topal ve programın yapımcısı Dual Medya'dan da ortak bir açıklama geldi. Dual Medya'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dual Medya Prodüksiyon tarafından yapımı gerçekleştirilen Zuhal Topal'la Sofrada programına ilişkin olarak, sosyal medya aracılığıyla yönetilmiş haksız ithamlarla ilgili açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

Dual medya, yurtdışına ihraç edilmekle başka ülkelerde de yayınlanan "Momsters/Mutfakta bir gelin" formatının hak sahibi, Global Telif Yapım A.Ş. ile akdetmiş olduğu Format Lisans sözleşmesine istinaden, format bedelini de ödemek suratiyle "Zuhal Topal'la sofrada" programının prodüksiyonunu gerçekleştirmektedir.

Gelinler ve kayınvalidelerin yarıştığı "Zuhal Topal'la Sofrada" programı, sunduğu tüm programları başarıya taşıyan Sayın Zuhal Topal'ın özgün sunumuyla yayınlanmakta olup, üzülerek belirtmek isteriz ki, 37. bölümü yayınlanmış olan programın yakalamış olduğu başarının ardından dile getirilen bu iddialar tümüyle gerçeklikten uzak ve hukuki dayanaktan yoksundur.

Programların ismi, sunucuları, yarışmacıları, dekorları başta olmak üzere formatını oluşturan her hangi bir temel unsurunda, intihal yahut benzerlik söz konusu değildir.

Bu sebeplerle, tüm yöneltilmiş iddialar ve emek ve fikir hırsızlığı ifadesiyle yöneltilmiş haksız ithamlar karşısında, iddia sahiplerine karşı gerekli tüm hukuki yollara başvurulmaktan imtina edilmeyeceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz."