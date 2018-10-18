Arda Turan'a FETÖ soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Medipol Başakşehirli futbolcu Arda Turan'ın FETÖ ile bağlantısının olup olmadığını inceleyeceği ortaya çıktı.

Vatan gazetesinden Elif Altın'ın haberine göre, aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Okan Buruk ve bir dönem Bursaspor Teknik Direktörlüğü görevini de yürüten Bülent Korkmaz hakkında 'FETÖ terör örgütüne üye olmak', 'Örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek' iddiasıyla inceleme yürütüldüğü öğrenildi.

Futbolcuların örgütle bağlantılarının olup olmadığının araştırıldığı ifade edilen haberde, "Soruşturmayı yürüten savcılık, futbolcuların ifadelerinin alınıp alınmayacağına karar verecek" dendi.

Daha önce eski futbolcular Bekir İrtegün, Uğur Boral, Zafer Biryol, Ersin Güreler, İsmail Şengül, eski milli kaleci Ömer Çatkıç hakkında ‘silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Önceki gün görülen duruşmada sanıklar ifadelerinde aralarında Emre Belözoğlu'nun da bulunduğu birçok futbolcunun ismini vermişti.

Başakşehirli futbolcu Arda'nın, şarkıcı Berkay'la yaşadığı kavgadan dolayı 12.5 yıl hapsi isteniyor. Kulübü de 2.5 milyon lira ceza kesmişti.