Hilal Cebeci'den 'sosyalizm' savunması

Hilal Cebeci, İtalya’da direniş marşı olarak bilinen “Bella Ciao (Çav Bella)” adlı şarkıyı seslendirdiği video klibini sosyal medya hesabından yayınlamış ve tepkilere neden olmuştu.

Cebeci, şarkıyı yorumlaması ve klipteki görüntülere yönelik eleştirilerin ardından klibinin ikinci versiyonunu yayınladı.

Yeni klibinde ünlü şarkıcı, bir program konsepti gereği çöpçülük yaptığı görüntülere ve pirinç tarlasındaki işçilerin görüntülerine yer verdi.

Hilal Cebeci, "Benim babamda gerçekten devrimci ve sol görüşlü bir insan ve cezaevinde gençlik döneminde yatmış. Eziyet çeken bir insanın görüntüleriyle yapsaydım bu klibi bu sefer vatan haini diyeceklerdi. Ne yaparsanız yapın eleştiriliyorsunuz." ifadesini kullanmıştı.

Tepkiler üzerine şarkının klibini değiştiren Cebesi Habertürk'te açıklamalarda bulundu.

"KLİBİM SOSYALİZMİ CANLANDIRDI"

Cebeci, "Aslında bu ikinci klipteki görüntüler benim daha önce bir televizyon programı çalışması için yaptığım görüntülerdi. Bu eleştirilerden sonra benim işçilerimiz için daha önce de yaptığım şeyleri göstermek istedim. Başarılı olduğumu düşünüyorum. Günlerdir bu şarkı hakkında konuşuluyor. Birinin özel hayatı yerine bu konu ile ilgili konuşulmuş olması sosyalizmi canlandırdı. Yeni nesil belki hiç bilmiyordu bunu belki onlar da bu klip ile şarkının hikayesini öğrendi. İlk klipte olumlu tepkiler de aldım. Buna üzülen, kırılan bir kesim olduğunu düşündüm. Onların da gönlünü almak istedim. Ben yine kimseyi kırmak istemediğim için böyle bir şey yaptım. Olumlu ve hoşgörülü olmak lazım. İtalyanca bilmiyorum. Ama aksan dersi aldım. Böyle aksanlara da yatkınım. İtalyanca bilenlerden güzel tepkiler alıyorum." ifadesini kullandı.

"BUNDAN SONRA YABANCI ŞARKI SÖYLEYECEĞİM"

Cebeci, "Aksanımda sorun yok. Hata aradıkları için eleştiriyorlar. Ufacık bir şey. Bunu konuşmakta komik. Tabi ki eleştirilecek. Hakaret içermeyen eleştirilerden yanayım. Çok sert eleştirilere bile açığım. Bundan sonra da yabancı şarkılar söyleyeceğim." diye konuştu.