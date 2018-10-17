Avlu dizisinin kadrosuna hangi ünlü oyuncu katıldı?

Star'da yayınlanan Avlu dizisinin oyuncu kadrosuna, yayınlandığı döneme damga vuran Arka Sıradakiler dizisinin Özge'si Sevda Dalgıç dahil oldu. Dalgıç, dizide trans bir birey olan Bade karakterini canlandıracak. Rolü çok beğendiğini söyleyen Dalgıç, “Uzun zamandır oynamayı istediğim bir roldü” dedi.

Bade karakterini oynamak üzere 6 ay önce anlaşan Dalgıç yeni karakterinin kaslı olması istenince boks dersleri ve dambıl ile spor yapmaya başladı. Karakter için uzman bir diyetisyenle de çalışan Dalgıç Bade rolü için haftada 3 gün boyunca spor yaptı.

Dizinin orijinal versiyonu olan Wertworth dizisinde aynı rolü, Socratis Otto (Maxine Conway) canlandırıyor. Sevda Dalgıç ile Socratis Otto arasındaki benzerlik ise dikkatlerden kaçmadı.

Sevda Dalgıç “Zor ve istediğim gibi bir karakter keyifle oynamak istiyorum. Rol için uzun zamandır spor yapıyorum. Kollarımda kas olması istenince haftada 3 gün dambıl ile spor yaptım" dedi.