Bella Hadid: Düşündükçe hala şaşırıyorum

Bella Hadid'in şarkıcı sevgilisi The Weeknd, geçtiğimiz hafta güzel modelin 22'nci yaş gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutlamıştı.

Hadid, doğum gününden olan kareleri sosyal medya hesabından paylaşarak, "Biraz geciktiğimi biliyorum ama bu yılki doğum günümü düşündükçe hala şaşırıyorum. Hiç bu kadar aşık ve mutlu hissetmemiştim. Bebeğime, güzel aileme ve arkadaşlarıma bu sürprizi çok özel hale getirdikleri için teşekkür ederim. Hayatımın en güzel günüydü.Doğum günü dilekleri için herkese teşekkür ederim. Çok şanslı hissediyorum, inanamıyorum" notunu düştü.