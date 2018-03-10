Merve Boluğur ticarete atıldı

‘Gücünü Yaşa’ sloganıyla satışa çıkarmaya hazırlandığı kozmetik ürünlerle ilgili konuşan oyuncu, “Aldığım yorumlar çok güzel. Ürünü bugün ilk kez paketlenmiş haliyle gördüm. Birçok kozmetik firmasından iş ortaklığı teklifi geldi” dedi. Boluğur, gelen birkaç dizi teklifinin de olduğunu ve senaryo okuduğunu sözlerine ekledi.