‘Gücünü Yaşa’ sloganıyla satışa çıkarmaya hazırlandığı kozmetik ürünlerle ilgili konuşan oyuncu, “Aldığım yorumlar çok güzel. Ürünü bugün ilk kez paketlenmiş haliyle gördüm. Birçok kozmetik firmasından iş ortaklığı teklifi geldi” dedi. Boluğur, gelen birkaç dizi teklifinin de olduğunu ve senaryo okuduğunu sözlerine ekledi.
10 Mart 2018 02:25
Merve Boluğur ticarete atıldı
Merve Boluğur, Zorlu’da görüntülendi.
-
Merve Boluğur ticarete atıldı
-
‘Kadınlar insan erkekler insanoğludur’
-
Hazal Kaya: Boş vakitlerimde sadece uyuyorum
-
Ece Gürsel’den Seda Sayan açıklaması
-
Billur Yazgan'dan Ercan Yazgan'la ilgili iddiaya yanıt
-
Demirkubuz çifti son noktayı koydu
-
Jennifer Lawrence'dan şaşırtan itiraf: Yapmayalı...
-
Meghan Markle'dan ateşli final!
-
Murat Başoğlu davasında karar çıktı
-
Kalbimdeki Deniz setinden acı haber