Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da ayrılık

atv'nin reyting rekortmeni fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 111. bölüm final sahnesinde Hızır Çakırbeyli'yi şoke eden bir ölüm yaşandı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın dün akşam ekrana gelen yeni bölümünde, Muzi'nin tuzağına düşen İlyas, Alpaslan ve Hızır ölümle burun buruna geldi. Başlarına silah doğrultulan üçlü, keskin nişancı Meltem'in ateş etmesiyle kurtulmayı başardı. Muzi ise kayıplara karıştı. Ancak Muzi intikam almaya devam etti ve Tipi'yi vurdurdu. Tipi bu saldırıdan giydiği çelik yelek sayesinde kurtulmayı başardı.

Davut öldürüldü

EDHO'nun finalinde ise yine bir ayrılık yaşandı. Geçen bölümde Hakan Meriçliler diziye veda etmişti. Bu bölümde ise Ateş ve Muzi Davut'un öldürülmesi kararını aldı. Ateş Davut’un ölmesini ister. Muzi bunu Ateş’in yapmasını delilleri de kendisinin yok edeceğini söyledi. Ateş Davut'u başından vurarak tek kurşunla öldürdü. Hızır ise çok sevdiği Davut'un cesedini evinde bulunca büyük üzüntü yaşadı. Dizide Davut rolünü canlandıran Erdal Küçükkömürcü de EDHO'ya son bölümde veda etmiş oldu.

Yapımcılığını Raci Şaşmaz'ın üstlendiği, Oktay Kaynarca, Tarık Ünlüoğlu, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba, Sabina Toyza, Kenan Çoban, Turgay Tanülkü, Yalçın Hafızoğlu, Haydar Şişman, Mustafa Üstündağ ve Hüseyin Avni Dalyan'ın başrollerde oynadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 112. yeni bölümüyle 23 Ekim Salı akşamı ATV'de olacak.