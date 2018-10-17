“Ufak Tefek Cinayetler” dizisinin Merve'si Aslıhan Gürbüz 2 hafta rapor aldığı için setlerden uzak olacak. Gürbüz, bugün tedavi gördüğü taburcu olacak. Aslıhan Gürbüz’ün rol aldığı dizinin son bölümünde yer almaması dikkat çekmişti.
17 Ekim 2018 13:05
Ünlü oyuncu ameliyat oldu
Bir süredir bel fıtığı tedavisi gören Aslıhan Gürbüz, önceki gün ameliyat oldu.
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