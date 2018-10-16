Sedat Doğan'dan Işın Karaca'ya dava

Şarkıcı Işın Karaca 2011'de fotoğrafçı Sedat Doğan (38) ile dünya evine girdi. Bu evlilikten Mia isminde bir kız çocuğu olan çiftin evliliği iki yıl sürdü.

Ayrılığın ardından Sedat Doğan'ın adı hırsızlık ve dolandırıcılık olayları ile anıldı. Doğan hakkında dolandırıcılık yüzünden arama kararı çıkartıldı. Polisler tarafından her yerde aranan Doğan, kaçak yollarla gittiği Brezilya’da bir Türk restoranında hırsızlık yaparken ortaya çıkmıştı.

MAHKEMEYE BAŞVURDU

Tüm bu süreçten sonra Işın Karaca, Bakırköy Adliyesi'ne gelerek eski eşi Sedat Doğan'dan olan kızı Mia'nın soy isminin değiştirilmesi için Aile Mahkemesi'ne başvurdu.

Işın Karaca, eski eşinin soy ismini taşıyan kızı Mia'nın bu olaylardan etkilenmemesi için soy isminin değiştirilmesini istedi. Işın Karaca ayrıca Sedat Doğan'ın kızıyla hiç görüşmediğini ve arayıp sormadığını da belirtti.

Aile Mahkemesi de Işın Karaca'nın talebini olumlu buldu.

Mia Doğan, artık annesi Işın Karaca'nın soy ismini taşıyor. Mia'nın bu soy ismi 18 yaşına kadar sürecek. Mia, reşit olunca kullanacağı soy ismi kendisi belirleyecek.

İPTAL DAVASI

Ancak Sedat Doğan boşandığı eşinin bu kararına itiraz etti. Benzer suçlardan yargılandığı Brezilya'dan ailesine kızları Mia için vekalet verdi.

Adının karıştığı suçlardan dolayı Türkiye'ye iki yıl giriş yasağı bulunan fotoğrafçı Işın Karaca'nın aldırdığı mahkeme kararına iptal davası açmaya hazırlanıyor.

Türkiye'ye dönmek için hakkındaki davaların zaman aşımına girmesini bekleyen Sedat Doğan'ın, Mia'nın haberi olmadan soyadı değişikliğine gittiği için eski eşine kızgın olduğu ve hukuk mücadelesinin peşini bırakmayacağı iddia edildi.