Hilal Cebeci, 'Çav Bella'ya tekrar klip çekti!

'Çav Bella' şarkısını yorumlayan ve 'La Casa De Papel' dizisinin temasıyla klip çeken şarkıcı Hilal Cebeci, bir anda sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Hilal Cebeci, İtalya’da faşizme karşı direniş marşı olarak bilinen “Bella Ciao (Çav Bella)” adlı şarkıyı seslendirdiği video klibini sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Cebeci, şarkıyı yorumlaması ve klipteki görüntülere yönelik eleştirilerin ardından klibinin ikinci versiyonunu yayınladı.

Yeni klibinde ünlü şarkıcı, geçen bir yıl bir program konsepti gereği çöpçülük yaptığı görüntülere ve pirinç tarlasındaki işçilerin görüntülerine yer verdi.