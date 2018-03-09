Ece Gürsel’den Seda Sayan açıklaması

Ece Gürsel, geçtiğimiz günlerde Seda Sayan'ın programına katılmıştı. Sayan, kendi adını taşıyan programdaki sözleri olay olmuştu.

"SEVENLERİMDEN ÖZÜR DİLİYORUM"

Sözcü’nün haberine göre; programda yaşananlar hakkında konuşan Gürsel, "Biliyorsunuz aynı zamanda oyunculuk da yapıyorum ve yeni bir oyunum çıkıyor ve ben de oyunumu konuşmak ve tanıtmak için gittiğim programda böylesine yersiz ve gereksiz muhabbetlerin arasında kaldığım için, en başta sevenlerimden canı gönülden özür diliyorum" dedi.

"O ANDA ŞOKA GİRDİM"

35 yaşındaki manken, "Program esnasında bana bir soru soruldu. ‘Sperm bankasından çocuk sahibi olmak ister misiniz?’ diye. Ben de ‘Sperm bankasından çocuk sahibi olmama geçtiğimiz yıllarda ailem destek çıktığı için sıcak bakıyordum, fakat şu anda böyle bir düşünceye sıcak bakmıyorum’ dediğim sırada Seda Hanım son derece talihsiz, son derece yanlış bir yorumda bulundu. O anda ben şoka girdim zaten ve konuyu kapatmaya çalıştım fakat onu susturabilmek ne haddime. Konuştukça konuştu ve olaylar buralara kadar geldi" ifadelerini kullandı.

Ece Gürsel, "Geçmişte öyle bir fikrim vardı ama şu an düşünmüyorum, yani bankadan almak istemiyorum, sevdiğim saydığım bir insandan çocuk sahibi olmak istiyorum. Ben sadece işimle anılmak istiyorum. Bu tarz çirkin muhabbetlerle anılmak istemiyorum” açıklamasında bulundu.