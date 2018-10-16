'Sıla ile Ahmet barıştı ve bana bu pozu verdiler'

İşte Ertuğrul Özkök'ün o yazısı...

BU fotoğrafı geçen cuma günü Haliç’teki eski tersanenin bahçesinde çektim.

Bu bölgeyi Rixos grubu çok güzel bir proje ile yeniden ayağa kaldıracak...

Ahmet Güneştekin çok ses getiren “Ölümsüzlük Odası” adlı eserini sağdaki bu binanın içinde yaptı.

Fotoğrafçılara, belgeselcilere, yönetmenlere naçizane bir önerim var.

Eski tersanenin şu anki hali, olağanüstü bir dekor sunuyor.

Burası yıkılmadan iyi işler çıkarabilirsiniz buralarda... Özellikle siyah-beyaz...

O akşam sesini, tarzını, duruşunu çok sevdiğim Sıla ile tanıştım.

Ahmet Kural ve Murat Cemcir’le “Ailecek Şaşkınız” filminden sonra tanışmıştım.

Filmi çok sevmiştim... Bu iki arkadaş da harika çocuklar...İnanılmaz bir mizahları, sahicilikleri var.

Ahmet Kural’la Sıla 10 aydır ayrıydı.

Evet barışmışlar ve o gece ilk defa birlikte göründüler.

Ben de bundan istifade bu hatıra fotoğrafını çektim.

SILA AĞIR ABLA, AHMET İSE ‘HANIM NE DERSE O’

- Sıla ile Ahmet birbirine çok yakışıyor...

*

- Sıla hafif “ağır abla” gibi duruyor...

Ahmet hafif, alttan alan, “Hanım ne derse odur abi” rolünü çok güzel oynuyor...

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- Sıla daha rahat içiyor, Ahmet daha kontrollü içiyormuşu oynuyor...

Ama neticede içiyor...

*

- Sıla içince de aynı Sıla oluyor...

Ahmet ise “İçince biraz konuşurum abi”yi çok güzel anlatıyor...

(Yine de içince ben ondan daha fazla konuşuyorum...)

*

Güzel bir geceydi yani...

Güzel insanlar vardı...

Güzel insanlarla beraber olmanın çok güzel bir şey olduğunu, bugünlerde bu muhabbete çok ihtiyacımız olduğunu anladığımız bir geceydi...

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