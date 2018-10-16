Canlı yayında maskotun çenesini kırdı

Televizyon programına konuk olan boksör Deontay Wilder, sahnenin yanında yer alan maskota sağ kroşe vurdu. Yumruğun şiddetiyle maskot kostümündeki göz fırlarken, kostümü giyen kişinin de çenesinin kırıldı.

ABD televizyonlarında herkesi şaşkına çeviren bir olay yaşandı. İspanyolca yayın yapan TV kanalı Nacion ESPN’e konuk olan boksör Deontay Wilder, sunucu ve seyircilerle bir araya geldi. Sunucuların sorularını yanıtlayan Wilder, 1 Aralık’ta Los Angeles’ta mücadele edeceği boksör Tyson Fury ile maçını tanıtmak için katıldığı programda ortalığı karıştırdı.

MASKOTUN ÇENESİ KIRILDI

Şaka yollu olarak sahnenin yanında yer alan maskotla boks maçı yapmaya karar veren Wilder, bir anda sağ kroşe vurdu. Böyle bir yumruk beklemeyen Bronze Bomber lakaplı maskot ve yere yığıldı. Yumruğun şiddetiyle maskot kostümündeki göz fırlarken, kostümü giyen kişinin de çenesinin kırıldığı açıklandı.