Arda Turan: Görülmemiş büyüklükte...

Futbolcu Arda Turan'ın, kendisini 'taciz'le suçlayan Berkay-Özlem Ada Şahin çiftine çok ciddi bir tazminat davası açmaya hazırlandığı iddia edildi.

Futbolcu Arda Turan ile popçu Berkay Şahin arasındaki kavgayla ilgili iddianame hazırlandı. Arda Turan hakkında, ‘Cinsel taciz’, ‘Ruhsatsız silah bulundurmak’, ‘Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak’ ve ‘Kasten yaralama’ suçlamalarıyla dava açıldı. Berkay hakkında da ‘hakaret’ suçlamasıyla iddianame düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Arda Turan’a 12,5 yıl, Berkay’a ise 2 yıla kadar hapis isteniyor.

Başakşehir forması giyen futbolcunun, geçen hafta Emirgan’daki ‘Gizli Kalsın’da Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin’e tacizde bulunduğu iddia edilmişti. Turan çıkan tartışma sonrası Berkay’ın burnunu kırmış, popçunun tedavi gördüğü hastaneye giderek silahla ateş etmişti.

"REKOR DAVA AÇACAĞIM"

teve2’de yayınlanan ‘2. Sayfa’ programının haberine göre, Arda Turan olayla ilgili yakınlarına şunları söyledi:

“Bana attıkları taciz yalanı nedeniyle Berkay ve eşine Türkiye Cumhuriyeti’nde görülmemiş büyüklükte, gelmiş geçmiş en büyük tazminat davasını açacağım. Hiçbir masraftan kaçınmayacağım. Gerçekler ortaya çıkacak. Davadan asla vazgeçmem.”