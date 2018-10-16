'Dipsiz Kuyum' mahkemelik oldu

Genç popçu Aleyna Tilki’nin seslendirdiği, sözü ve müziği Emrah Karaduman’a ait 'Dipsiz Kuyum' şarkısını izin almadan kendi platformunda yayımladığı ve kendi müzik paylaşım platformunda satışa çıkardığı iddiasıyla, Tolga Kahraman ile Apple şirketine dava açıldı.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Emrah Karaduman’ın avukatı tarafından İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dilekçede, “Dipsiz Kuyum”un söz, müzik ve aranjmanının Karaduman’a ait olduğu belirtildi. Eserin müvekkili adına MESAM’da kayıtlı olduğunu belirten avukat Alparslan Berber, dilekçenin devamında şöyle dedi:

“Eser ‘Emrah Karaduman-Dipsiz Kuyum. Feat Aleyna Tilki’ adıyla YouTube’da video klip olarak yayımlanmıştır. Tolga Kahraman, bu eserin birçok kısmını YouTube’dan alıp, Aleyna Tilki’nin hiçbir şekilde tasvip etmediği görüntüsünü ve ismini de kullanarak ‘dipsiz kuyu feat. Tolga Kahraman’ adıyla izinsiz şekilde tekrar yayımlamıştır. Dava konusu eser Tolga Kahraman’ın müzik paylaşım platformu iTunes Stores’da satışa çıkarılmıştır. Apple Teknoloji şirketi de bu parçayı kendisine ait platformda satışa çıkarmadan önce Tolga Kahraman’dan esere ait hiçbir yasal belge ibraz etmesini istememiştir. Ayrıca bu eserin telif haklarının kime ait olduğu ile ilgili hiçbir araştırma gereği duymamıştır. Apple Teknoloji ile Tolga Kahraman bu şekilde haksız kazanç elde etmiştir. Bundan dolayı şimdilik 50 bin lira manevi tazminat ve tespit edilecek ceza bedelinin davalılardan tahsilini istiyoruz.”