Ünlü oyuncu tanınmaz halde!

Tolga Karel, 2016 yılında Sarah Scott'la evlenmiş ve Amerika'ya yerleşmişti.

Yaprak Dökümü dizisi ile adını duyuran ünlü oyuncu Tolga Karel, 2016 yılında Sarah Scott'la evlenmiş ve Amerika'ya yerleşmişti. 40'ıncı yaş gününü kutlayan ünlü isim kazıttığı saçlarıyla dikkat çekti.

Oyuncu Tolga Karel, 2016 yılında Sarah Scott ile evlendi. Aynı yıl Amerika-Chaicago’ya yerleşip sağlık turizmi şirketi kurdu. 1.5 yıl önce de baba oldu.

Geçtiğimiz gün 40 yaşına giren Tolga Karel, kızı Mia ile çekilen fotoğrafını Instagram’da paylaştı.

Saçını kazıtıp sakallarını kesen Tolga Karel’in yeni imajı dikkati çekti.

Tolga Karel’i tanımakta zorlanan hayranları ünlü ismin yeni imajını beğenmedi.