Hazal Kaya Kıvanç Tatlıtuğ'u tahtından etti

IMDb Starmetre sonuçları bugün açıklandı. IMDB Starmetre sonuçlarına göre Hazal Kaya, dünya sıralamasında 1150. olarak Türk oyuncular içinde zirveye yerleşti. Hazal Kaya'yı Kıvanç Tatlıtuğ takip ediyor.

Bizim Hikaye dizisiyle ekranlarda ilgiyle takip edilen Hazal Kaya, IMDb’nin starmetre verilerinde Türk oyuncular arasında birinci oldu.

Güzel oyuncu dünya sıralamasında ise 1150. sırada yer alarak bu hafta global listede ilk 5000 isim arasında yer alan iki Türk oyuncudan biri oldu.

Hazal Kaya'yı zirvenin değişmez ismi Kıvanç Tatlıtuğ takip ediyor.



Türkiye’de sadece, Socipol’ün kaydını tuttuğu IMDb Starmetre verileri her hafta pazartesi günü güncelleniyor.

Dünya üzerinde 10 milyondan fazla televizyon ve sinema oyuncusunun yer aldığı very tabanında ilk 10 bin ismin içinde yer almak büyük prestij göstergesi kabul ediliyor.

Bu hafta İlk 10.000 isim arasında Hazal Kaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yanı sıra, Nuri Bilge Ceylan ve Haluk Bilginer de yer aldı.

Imdb Starmetre verilerine göre bu hafta (15/10/2018) Türk oyuncularda ilk 10 isim arasına Hayat Şarkısı dizisiyle ülkemizde tanınan Almila Bağrıaçık da katıldı. İlk 10 isim arasında 5 kadın oyuncu ve 5 erkek oyuncu yer alıyor.

Bu hafta Türk oyuncular arasında birinciliği göğüsleyen Hazal Kaya ile ilgili Socipol’ün geçmişe dönük datalarda yaptığı analizlere göre bu haftaki birincilik Kaya'nın, 2018’in başından bu yana elde ettiği en iyi sıralama. Hazal Kaya 2017'nin sonlarında kariyerinin en iyi sıralamasını yaparak dünya sıralamasında 567. olmuştu.

Tüm dünyada dikkatle takip edilen IMDb Starmetre verileri bir oyuncunun uluslar arası alanda bilinirliğini ve prestijini gösteriyor.